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В ночь на 4 июня в Воронежской области сбили 20 БПЛА

Беспилотная опасность в регионе продлилась восемь часов.

Источник: Комсомольская правда

Вражеские беспилотники заметили у границ Воронежской области вечером 3 июня. Об опасности дронов сообщили в 22.03 среды. Незадолго до полуночи сирены взвыли в трех районах Воронежской области: системы оповещения включили в Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над одним из городов и восемью районами Воронежской области уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил утром губернатор Александр Гусев.

Воронежская область провела в зоне беспилотной опасности восемь часов, отбой дали в шесть утра.

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