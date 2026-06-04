Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс ушел из политики

4 июня экс-губернатор Красноярского края и действующий сенатор Совета Федерации Александр Усс объявил о завершении политической карьеры. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Усс не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ и Заксобрания края. Он остается сенатором до избрания нового состава.
«Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга», — говорит бывший глава региона.
71-летний сенатор также написал, что прошел большой путь в политике. Теперь он намерен «продолжить работу в должности красноярца».
Александр Викторович пробыл спикером Законодательного собрания около 20 лет и почти шесть лет был губернатором Красноярского края.
Справка:
Родился Александр Усс 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Имеет высшее образование, доктор юридических наук, профессор. Учился в Красноярском государственном университете.
Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, а также отмечен благодарностью президента РФ.