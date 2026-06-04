Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс ушел из политики

Сенатор РФ Александр Усс объявил о завершении политической карьеры.

Источник: Комсомольская правда

4 июня экс-губернатор Красноярского края и действующий сенатор Совета Федерации Александр Усс объявил о завершении политической карьеры. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Усс не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ и Заксобрания края. Он остается сенатором до избрания нового состава.

«Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга», — говорит бывший глава региона.

71-летний сенатор также написал, что прошел большой путь в политике. Теперь он намерен «продолжить работу в должности красноярца».

Александр Викторович пробыл спикером Законодательного собрания около 20 лет и почти шесть лет был губернатором Красноярского края.

Справка:

Родился Александр Усс 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Имеет высшее образование, доктор юридических наук, профессор. Учился в Красноярском государственном университете.

Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, а также отмечен благодарностью президента РФ.