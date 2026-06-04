Угрозу беспилотников объявляли в Нижегородской области 4 июня

Специальный режим объявляли в ночь на четверг. Нижегородцам напомнили, что к обломкам дронов приближаться нельзя. Заметив части беспилотников, необходимо позвонить 112.
На данный момент режим беспилотной опасности уже отменен. Подобные сообщения от чрезвычайного ведомства жители области получают несколько дней подряд.
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