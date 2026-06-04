Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха плюс 22 — плюс 25, что соответствует климатической норме июля», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.
«В пятницу, и особенно в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода, по ночам плюс 9 — плюс 12, после полудня июльские плюс 22 — плюс 25», — добавил он.