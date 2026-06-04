В Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма

— Когда я пересмотрел «Стеклянного пассажира», понял, что, несмотря ни на что, мы сняли классный фильм. В этом фильме присутствует магия кино — магия кадра, изображения, музыки — то, что делает фильм фильмом, — сказал сценарист Айдар Акманов. — Это было удивительное время — середина 90-х, когда кино в России умерло. Москвичи завидовали тому, что у нас была пленка «Кодак». Всё это было благодаря замечательному директору киностудии Маликову. Фильм получился знаковым для нашей республики — это была первая игровая лента, снятая на киностудии, она вызвала огромное оживление и она вдохновила нас остаться в профессии, расти, получать опыт.