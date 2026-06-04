В администрации Иркутска обсудили готовность к празднованию Дня города

В заседании приняли участие представители профильных комитетов администрации, муниципальных предприятий, депутаты Думы Иркутска, сотрудники МУ МВД России «Иркутское», а также председатели Совета почетных граждан и Общественной палаты города. Основной темой стало исполнение поручений мэра, данных на предыдущем заседании 19 мая, и финальная координация работы всех служб в преддверии главного городского праздника, который в этом году пройдет 6 и 7 июня.
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин доложил, что с 6 по 7 июня коммунальные службы перейдут на усиленный режим. Обеспечена бесперебойная работа стационарных туалетов до 22:00, при необходимости выставят дополнительные кабины. Ремонтная деятельность на период праздника приостановлена, спроектированы схемы перекрытия дорог и движения общественного транспорта, информация будет доведена до горожан. Организована доставка жителей с вечерних мероприятий муниципальным и коммерческим транспортом. Подготовлена большегрузная техника для перекрытия дорог, все машины пройдут генеральную уборку.
Комитет по экономике и стратегическому планированию провел необходимые мероприятия по организации праздничной торговли. Определено 100 мест на семи площадках, включая сквер Кирова, бульвар Гагарина, остров Конный, Нижнюю набережную и другие. В ассортименте — безалкогольные напитки, мороженое, продукция общественного питания, сувениры, детские игрушки, аквагрим. Воздушные шары исключены. Проведена беседа с владельцами электросамокатов об ограничении их использования в местах проведения мероприятий, а также с прокатчиками лошадей и пони — их выход на острова Конный и Юность, сквер Кирова и площадь у памятника Александру III запрещен.
Руководители всех четырех округов доложили о готовности территорий. Председатель комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Елена Торохова рассказала, что в местах празднования завершены субботники, восстановлены газоны и дорожное покрытие, ликвидированы несанкционированные свалки и граффити. Особое внимание уделено неэксплуатируемым зданиям: собственники привели фасады в порядок, установлены праздничные баннеры.
Отдельные мероприятия уже стартовали в разных районах города. Глава Октябрьского округа Георгий Комаров рассказал, что 30 и 31 мая на двух площадках областного центра состоялись юбилейные мероприятия по случаю 85-летия со дня образования округа. Исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по управлению Ленинским округом Инна Грошева сообщила, что в округе празднование Дня города пройдет 5 июня. Мероприятия будут организованы совместно с авиазаводом.
Для старшего поколения 7 июня в 12:00 на площади у памятника Александру III состоится танцевальная программа «Воскресный бульвар» с живым выступлением городского эстрадно-духового оркестра. Во всех округах организована работа с ветеранскими сообществами и подвоз желающих из отдаленных районов.
Исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Нина Перфильева отметила, что подготовлено распоряжение об ограничении продажи алкоголя в местах проведения мероприятий. Родители учащихся проинформированы о действии «комендантского часа». На праздничных площадках будут работать волонтеры.
Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Елена Войцехович сообщила об обеспечении безопасности. Будет установлено 23 стационарные рамки металлодетекторов. Организована работа камер хранения для вещей, запрещенных к проносу.
«Мы на финишной прямой: до главного события города остались считанные дни. В этом году мы замахнулись на невероятный масштаб — увеличили количество площадок, подготовили большую концертную программу со “звездами”, а сам праздник впервые продлится два дня. Безусловно, это создает дополнительные сложности, но для нас в приоритете всегда остается безопасность. Мы объехали все локации — от улицы Ленина и Нижней набережной до сквера Кирова, бульвара Гагарина, островов Юность и Конный — провели заседание оргкомитета с мэром и получили ряд замечаний. Все их уже проработали и устранили. Приглашаем гостей и жителей на день рождения нашего любимого города. Приводите родных и близких: праздника такого масштаба в Иркутске еще не было», — отметила советник мэра Инга Корочкина.