В администрации Иркутска обсудили готовность к празднованию Дня города

«Мы на финишной прямой: до главного события города остались считанные дни. В этом году мы замахнулись на невероятный масштаб — увеличили количество площадок, подготовили большую концертную программу со “звездами”, а сам праздник впервые продлится два дня. Безусловно, это создает дополнительные сложности, но для нас в приоритете всегда остается безопасность. Мы объехали все локации — от улицы Ленина и Нижней набережной до сквера Кирова, бульвара Гагарина, островов Юность и Конный — провели заседание оргкомитета с мэром и получили ряд замечаний. Все их уже проработали и устранили. Приглашаем гостей и жителей на день рождения нашего любимого города. Приводите родных и близких: праздника такого масштаба в Иркутске еще не было», — отметила советник мэра Инга Корочкина.