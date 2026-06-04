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В Подмосковье будут судить браконьера

Дело о незаконной охоте передали в суд дознаватели УМВД подмосковного Серпухова.

Дело о незаконной охоте передали в суд дознаватели УМВД подмосковного Серпухова.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, браконьера задержали в феврале. 31-летний мужчина в лесу у деревни Свиненки застрелил лося, а затем с помощью отца и приятеля попытался вывезти тушу из леса. Им он пояснил, что нашел труп в лесу. Для конспирации браконьер поехал на машине первым, увидел полицейских, предупредил отца, и тот изменил маршрут. Однако автомобиль с тушей все равно был задержан. В ближайшее время стрелок предстанет перед судом.