Предприятия Прикамье незначительно нарастили прибыль по сравнению с прошлым годом

В целом по краю 64,4% предприятий завершили отчетный период с общей прибылью в объеме 128,2 млрд руб., что на 4,4% выше показателя января — марта 2025 года. Убыток нерентабельных компаний вырос на 22,5% и составил 19,6 млрд руб.