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Сотрудники краевого ГУ МВД задержали дроппера

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 23-летнего жителя Перми, подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 23-летнего жителя Перми, подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полицейских, молодому человеку предложили подработку, которая заключалась в снятии денег с чужих банковских карт. Осознавая, что такие действия является мошенничеством, он согласился. Тогда ему передали карты и пароли к ним.

Фигурант успел обналичить деньги с двух карт на общую сумму 85 тыс. руб., после чего был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, УМВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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