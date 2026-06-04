Shot: Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД

Футболист Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Shot.
По данным источника, 37-летний нападающий может столкнуться с возможными разбирательствами с судебными приставами из-за накопившихся неоплаченных штрафов. Уточняется, что сейчас за футболистом числятся 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14,2 тысячи рублей. Шесть из них уже просрочены и связаны с превышением скорости более чем на 60 километров в час: один штраф был выписан в январе, два — в феврале и еще три — в марте.
На принадлежащем спортсмену автомобиле Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года выпуска зафиксировано 268 штрафов на общую сумму 291 тысяча рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости, а также непристегнутым ремнем безопасности, игнорированием дорожных знаков и проездом на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, у футболиста есть Mercedes 2018 года выпуска. Летом прошлого года из-за просроченного штрафа по этому автомобилю его уже разыскивали судебные приставы. В настоящее время на машине числятся еще два неоплаченных штрафа за превышение скорости, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно о другой нарушительнице ПДД — актрисе Наталье Бочкаревой. За 2025 год она накопила штрафов на 63 тысячи рублей. Чаще всего актриса превышала скорость на своем Mercedes-Benz.