Shot: Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД

По данным источника, 37-летний нападающий может столкнуться с возможными разбирательствами с судебными приставами из-за накопившихся неоплаченных штрафов. Уточняется, что сейчас за футболистом числятся 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14,2 тысячи рублей. Шесть из них уже просрочены и связаны с превышением скорости более чем на 60 километров в час: один штраф был выписан в январе, два — в феврале и еще три — в марте.