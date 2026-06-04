Главные новости к утру 4 июня 2026 года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, не дал президенту Украины ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем ПВО Patriot. Генсек альянса сам взялся отвечать по заданной теме. Он заверил, что США делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot ВСУ.