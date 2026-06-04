Главные новости к утру 4 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 июня 2026.
Три человека погибли и семь ранены при ударе по Симферополю
При ударе Вооруженных сил Украины по Симферополю погибли три человека, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Удар нанесен по нежилым объектам. На месте работают экстренные службы. Других подробностей глава Крыма не привел.
Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа в войне с ИРИ
Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN. Инициативу поддержали 215 законодателей, против высказались 208. Четыре республиканца проголосовали «за» вместе с демократами.
Израиль и Ливан договорились о прекращении огня
Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах». 22 июня будет возобновлен политический и военный диалог при посредничестве США с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
Рютте сорвался на пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, не дал президенту Украины ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем ПВО Patriot. Генсек альянса сам взялся отвечать по заданной теме. Он заверил, что США делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot ВСУ.
Евросоюз официально готовится к первому раунду переговоров с Украиной и Молдавией
Кипрское председательство Совета ЕС сообщило о начале официальной подготовки к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. В ведомстве заявили о намерении завершить обсуждение данного вопроса в Совете Евросоюза в ближайшие дни. Как уточняется, переговоры могут стартовать 15 июня на конференции по расширению объединения в Люксембурге.