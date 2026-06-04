МЧС: На время VK Fest по Казанке запрещено передвигаться на маломерных судах

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, запрет будет действовать с 14 до 22 часов 7 июня на участке реки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы.
Аналогичный запрет введут на время проведения форума ACEAH — с 0:00 17 до 24:00 24 июня. Маломерным судам будет нельзя находиться на участке реки от 3-й транспортной до Кировской дамбы.
Контролировать соблюдение запрета будет МЧС.
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