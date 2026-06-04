В Санкт-Петербурге родились первые в России генетические четверняшки

В Санкт-Петербурге появились на свет первые в истории России генетически идентичные четверняшки. Шанс на рождение такого набора детей составляет примерно один к 17 миллионам. Четыре девочки с абсолютно одинаковым хромосомным набором родились еще второго апреля и почти два месяца провели под тщательным наблюдением врачей.
Это первый зафиксированный в стране случай монохориальной тетраамиотической четверни. Главная особенность заключается в том, что со временем все четыре сестры будут практически неотличимы друг от друга.
После рождения семья получила статус многодетной и все соответствующие выплаты и пособия, включая федеральный и региональный материнский капиталы.
Россияне признались, что ограничивают детей в гаджетах и интернете.