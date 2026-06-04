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Минобороны: над Волгоградской областью и ещё десятью регионами сбиты 272 БПЛА

В ночь с 3 на 4 июня Волгоградская область вновь пережила террористический удар беспилотников.

В ночь с 3 на 4 июня Волгоградская область вновь пережила террористический удар беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, также атаке подверглись ещё 10 регионов.

— В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области дроны сбивались в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей и в Крыму. Кроме того, часть дронов была ликвидирована над акваторией Азовского и Чёрного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшую ночь жители и гости Волгоградской области провели в ожидании удара беспилотников. Кроме того, вскоре после полуночи воздушное пространство над регионом было закрыто Росавиацией для использования гражданскими самолётами.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ.

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