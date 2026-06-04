Небольшой дождь прогнозируется сегодня в Нижнем Новгороде

Облачная с прояснениями погода установится в Нижнем Новгороде сегодня, 4 июня. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Днем столбики термометров поднимутся до +21°C, возможен небольшой дождь.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.
По прогнозу Гидрометцентра России (г. Москва), с 1 по 10 июня по Нижегородской области средняя декадная температура воздуха ожидается +15°C, +17°C, что около средних многолетних значений.
Ранее стал известен прогноз погоды на первый летний месяц в Нижегородской области.