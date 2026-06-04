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Небольшой дождь прогнозируется сегодня в Нижнем Новгороде

При этом будет тепло — до +21°C.

Источник: Время

Облачная с прояснениями погода установится в Нижнем Новгороде сегодня, 4 июня. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Днем столбики термометров поднимутся до +21°C, возможен небольшой дождь.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

По прогнозу Гидрометцентра России (г. Москва), с 1 по 10 июня по Нижегородской области средняя декадная температура воздуха ожидается +15°C, +17°C, что около средних многолетних значений.

Ранее стал известен прогноз погоды на первый летний месяц в Нижегородской области.