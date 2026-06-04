Скандал разгорелся между Авериными и Кошкиными на шоу «Сокровища императора»

Соревнования начались с испытания для новичков, где участникам предстояло разрушать стеклянные преграды бросками камней. Здесь уверенную победу одержала «синяя» команда в лице Яны и Маргариты Кошкиных. В то же время дуэт Павла и Зои Деревянко не уложился в отведённый регламентом темп, что обернулось для них 20-минутным штрафным временем.