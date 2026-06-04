Скандал разгорелся между Авериными и Кошкиными на шоу «Сокровища императора»

Скандал разгорелся между сестрами Авериными из Нижегородской области и Кошкиными на шоу «Сокровища императора» (16+). Сюжет размещен на сайте телеканала ТНТ.
Соревнования начались с испытания для новичков, где участникам предстояло разрушать стеклянные преграды бросками камней. Здесь уверенную победу одержала «синяя» команда в лице Яны и Маргариты Кошкиных. В то же время дуэт Павла и Зои Деревянко не уложился в отведённый регламентом темп, что обернулось для них 20-минутным штрафным временем.
Дальнейшие события развернулись на территории машиностроительного завода. Задание на управление роботом вслепую по командам партнёра вновь вывело в лидеры Кошкиных. «Синие» передали сестрам Авериным «чёрную кошку», тем самым создав серьёзные трудности для их команды.
Кульминация напряжения пришлась на танцевальный баттл «Диско-терминатор». Очередной успех синей команды спровоцировал открытый конфликт во время вечернего чаепития. Обмен упрёками перерос в острую словесную перепалку: семья Кошкиных обвинила гимнасток в недостатке воспитания, а те парировали, заявив о приоритете спортивного азарта над личными отношениями. Ситуация достигла пика, когда Маргарита Кошкина публично усомнилась в официальном олимпийском статусе сестёр.
Ранее сообщалось, что молодые предприниматели Нижегородской области могут стать героями третьего сезона реалити-шоу «Мой стартап».