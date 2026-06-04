В Хабаровском крае за сутки поймали 14 нетрезвых водителей

За сутки инспекторы выявили 361 нарушение ПДД. Среди основных нарушений — управление ТС в состоянии опьянения (14 случаев, из них 5 — в г. Хабаровске), непропуск пешеходов (30 случаев, 17 — в г. Хабаровске), нарушения правил перехода пешеходами (5 случаев, 1 — в г. Хабаровске) и управление без права управления (23 случая, 8 — в г. Хабаровске).