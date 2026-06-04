Хабаровская школьница взяла приз на литературном конкурсе в Петербурге

Речь идёт о восьмикласснице школы № 26 Анне Фиданян, которая заняла второе место в номинации «Рассказ» в конкурсе «Песни перьев», который проводится библиотечной системой Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с Литературным институтом имени Горького, издательством «Питер» и Союзом писателей Северной столицы. Участники соревнуются в разных жанрах — от прозы до юмора и перевода.