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Хабаровская школьница взяла приз на литературном конкурсе в Петербурге

Работа восьмиклассницы вошла в число лучших среди сотен участников.

Хабаровская школьница стала призёром Всероссийского литературного конкурса, где участвовали авторы из разных регионов России и зарубежья, — сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Речь идёт о восьмикласснице школы № 26 Анне Фиданян, которая заняла второе место в номинации «Рассказ» в конкурсе «Песни перьев», который проводится библиотечной системой Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с Литературным институтом имени Горького, издательством «Питер» и Союзом писателей Северной столицы. Участники соревнуются в разных жанрах — от прозы до юмора и перевода.

В этом сезоне на конкурс поступило более 600 работ из 148 населённых пунктов, включая зарубежные страны.

Произведение Анны «Цветущие континенты» рассказывает о случайной встрече с юной художницей и её необычной картиной. Девочка занимается литературным творчеством в центре «Сириус 27» и уже имеет опыт побед в конкурсах.

Автор призналась, что работа над рассказом была непростой, но итог стал для неё неожиданным и радостным.