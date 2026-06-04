Учителям точных наук в Татарстане дадут премии за ЕГЭ и олимпиадников

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о единовременных премиях для учителей математики, информатики и физики. Деньги будут выплачивать за высокое качество подготовки учеников по предметам физико-математического профиля.
Премии получат победители в трёх категориях. В номинации «Учитель физико-математического профиля» предусмотрено 130 поощрений по 344 828 рублей каждое. Для молодых учителей со стажем до пяти лет — 100 премий по 275 862 рубля. А для педагогов, которые ведут физико-математические кружки, — 200 поощрений по 103 448 рублей.
Чтобы получить премию по основной номинации, учитель должен иметь стаж больше пяти лет, пройти отбор и не иметь учеников, которые не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по физике, математике или информатике. Также нужно, чтобы среди его учеников были призёры или победители муниципального или регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.
Кроме того, не менее пяти процентов выпускников должны сдать ЕГЭ по точным наукам на 80 и более баллов. Ещё как минимум десять процентов учеников, изучавших предметы углублённо, должны получить пятёрки на ОГЭ. И в год отбора учитель обязан провести как минимум два мероприятия для распространения своего педагогического опыта.
Для молодых учителей условия похожие, но стаж не должен превышать пяти лет, а среди их учеников должны быть призёры или победители муниципального этапа республиканской олимпиады.
Претенденты на номинацию «Педагог — руководитель физико-математического кружка» должны вести дополнительные занятия по точным наукам для учеников 5−7 классов и готовить победителей олимпиад. Победителями признают учителей, набравших больше всего баллов по итогам отбора.