Учителям точных наук в Татарстане дадут премии за ЕГЭ и олимпиадников

Кроме того, не менее пяти процентов выпускников должны сдать ЕГЭ по точным наукам на 80 и более баллов. Ещё как минимум десять процентов учеников, изучавших предметы углублённо, должны получить пятёрки на ОГЭ. И в год отбора учитель обязан провести как минимум два мероприятия для распространения своего педагогического опыта.