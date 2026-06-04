Риэлтор Муравьев: на пентхаус Кобзона, продаваемый за 1 млрд рублей, будет спрос

Риелтор Константин Муравьев ответил, реальная ли заявленная цена и найдется покупатель на такой объект. По словам эксперта, в данной локации стоимость квадратного метра находится в пределах 500 тысяч рублей. Это нормальная цена, а в данном случае объект с богатой историей. Ведь говорят, что близкие артиста не стали ничего менять в квартире после его смерти.