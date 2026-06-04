Красноярцы могут подать заявку на конкурс «Самый благоустроенный район»

Жители города подают заявки через районные администрации. Предприниматели, организации и госучреждения оформляют участие через систему «Электронный бюджет». Консультации можно получить в администрациях районов. Призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей. Размер выплат победителям — от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от номинации.