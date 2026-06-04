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Красноярцы могут подать заявку на конкурс «Самый благоустроенный район»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начался летний этап городского конкурса «Самый благоустроенный район». Жители, предприниматели и учреждения смогут представить на оценку жюри свои балконы, клумбы, дворы, подъезды, фасады, палисадники и офисные территории.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начался летний этап городского конкурса «Самый благоустроенный район». Жители, предприниматели и учреждения смогут представить на оценку жюри свои балконы, клумбы, дворы, подъезды, фасады, палисадники и офисные территории.

Конкурс включает более двадцати номинаций для физических и юридических лиц, а также государственных учреждений, сообщает мэрия.

Заявки на участие в районном этапе принимаются до 30 июня. Итоги летнего этапа подведут до 15 июля. Победителей определят на уровне районов.

Среди номинаций для горожан: лучший балкон, клумба, дворник, палисадник частного сектора, фасад индивидуального дома, председатель совета МКД и озеленитель-новатор.

Для бизнеса и организаций предусмотрены отдельные категории — от лучших дворов многоквартирных домов разных годов постройки до благоустройства офисных и административных территорий, сообщает мэрия.

Учреждения социальной сферы, школы и детские сады также могут побороться за звание лучших благоустроенных территорий.

Жители города подают заявки через районные администрации. Предприниматели, организации и госучреждения оформляют участие через систему «Электронный бюджет». Консультации можно получить в администрациях районов. Призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей. Размер выплат победителям — от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от номинации.

По итогам конкурса учитывается вклад каждого победителя, а звание «Самый благоустроенный район» получает территория с наибольшим количеством наград. В прошлом году этот титул завоевал Свердловский район.

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