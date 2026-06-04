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Фестиваль «Небесная ярмарка» в Прикамье откроют представлением пилотов

Старт пройдёт на Соборной площади в Кунгуре в 17:00.

«Небесную ярмарку» (6+) откроет соревнования по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов, сообщает правительство Пермского края.

После воздушного представления ожидается концерт-посвящение «Культурный код». В конце дня зрители увидят групповой старт аэростатов. Наблюдать за ними можно будет и с Соборной площади.

Вечернее шоу «Небесной ярмарки» запланировано на 11 июля. В день празднования 363-летия Кунгура. Представление пройдёт на городском стадионе «Труд». Гостям фестиваля вновь покажут «танец слонов» — совместное покачивание воздушных шаров под музыку.

Полную программу «Небесной ярмарки» объявят позже.

Как мероприятие проходило в прошлом году смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.