Фестиваль «Небесная ярмарка» в Прикамье откроют представлением пилотов

«Небесную ярмарку» (6+) откроет соревнования по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов, сообщает правительство Пермского края.
После воздушного представления ожидается концерт-посвящение «Культурный код». В конце дня зрители увидят групповой старт аэростатов. Наблюдать за ними можно будет и с Соборной площади.
Вечернее шоу «Небесной ярмарки» запланировано на 11 июля. В день празднования 363-летия Кунгура. Представление пройдёт на городском стадионе «Труд». Гостям фестиваля вновь покажут «танец слонов» — совместное покачивание воздушных шаров под музыку.
Полную программу «Небесной ярмарки» объявят позже.
Как мероприятие проходило в прошлом году смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.