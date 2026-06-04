Следствие допустило к поискам семьи Усольцевых только опытных специалистов

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Желающие волонтеры не принимают участие в поисках пропавшей семьи Усольцевых, следствие четко определило круг опытных специалистов, которых задействует, сообщили журналистам в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года, следователи возобновили поиски с 28 мая по 9 июня, задействовав около 80 человек.
«Основная версия — несчастный случай. Желающие волонтеры не привлекаются, круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием. Участвуют опытные специалисты», — сообщает следствие.
По данным СК, поиски ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка, по предполагаемому направлению хода туристов.