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Поиски семьи Усольцевых продолжатся до 9 июня

Поиски пропавшей семьи Усольцевых запланированы до 9 июня включительно.

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых будут идти до 9 июня включительно, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Поиски запланированы на пять дней, включительно до часу дня (09.00 мск — ред) 9 июня», — сказала собеседница агентства.

Следователи в четверг возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.