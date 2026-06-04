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Новый плавучий арт-объект появился на Терренкуре в Алматы

На озере Терренкура в Алматы появились плавучие цветочные композиции — об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty», передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Источник: Nur.kz

В рамках программы озеленения специалисты предприятия приступили к установке декоративных плавучих цветников на водоеме. Яркие композиции украсят водную гладь и дополнят благоустроенное пространство одной из популярных прогулочных зон города, — говорится в сообщении.

По информации акимата, плавучие цветники станут новым элементом ландшафтного оформления территории и создадут дополнительные возможности для отдыха жителей и гостей Алматы.

Также в Eco Almaty отметили, что такие решения направлены на повышение эстетической привлекательности общественных пространств, развитие городской среды и создание более комфортных условий для отдыха горожан.