Хабаровскому краю списали 6,55 млрд рублей по бюджетным кредитам

Такое решение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Хабаровский край оказался одним из шести российских регионов, получившим такую поддержку от федерального центра. Причем, всего месяц назад Хабаровскому краю уже списывали еще почти 7,78 млрд рублей долга — решение по снижению долга поддержал президент Владимир Путин. По словам губернатора Дмитрия Демешина, Хабаровский край входит в число приоритетных регионов, которым федеральный центр помогает сократить их долговую нагрузку. «Мы много сил и ресурсов вкладываем в ключевые сферы — президентские нацпроекты, модернизацию ЖКХ и транспортной отрасли, переселение людей из аварийного жилья, поэтому и сумма списанных кредитов выше. Принятые на федеральном уровне меры позволят направить дополнительные средства на повышение качества жизни», — заявил Дмитрий Демешин.