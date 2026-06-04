Враг атаковал Нижегородскую область с помощью БПЛА 4 июня

4 июня над Нижегородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа. Об этом утром в четверг объявили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, прошлой ночью враг направил в сторону России 272 дрона. Украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и другими областями, а также над Азовским и Черным морями.
Сколько БПЛА удалось перехватить над Нижегородской областью, в отчете Минобороны не уточняется.
Ранее мы писали о том, что сегодня жители региона снова получили СМС о введении режима беспилотной опасности. К утру его уже отменили.
Напомним, при обнаружении обломков вражеских БПЛА приближаться к ним не следует.
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