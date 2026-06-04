Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Красноярском крае

26 июня в Красноярском крае пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства под девизом «Работа России. Время возможностей». Главным местом проведения станет Красноярск. Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Кадры» и направлено на содействие в трудоустройстве и развитие кадрового потенциала края. В ярмарке примут участие представители основных отраслей региона, включая металлургию, машиностроение, транспорт, строительство, космическую и пищевую промышленность, а также агропромышленный комплекс и учреждения социальной сферы. В программе запланированы интерактивные и диалоговые площадки, а также выезды 18 мобильных офисов службы занятости, что позволит жителям удаленных районов получить консультации и ознакомиться с вакансиями и цифровыми сервисами. Ярмарка создаст удобные условия для различных групп посетителей: участники специальной военной операции и их семьи смогут получить необходимую поддержку, молодежь — ознакомиться с возможностями для профессионального выбора, а люди старшего поколения — найти пути для успешного возвращения на рынок труда. 0+