Казахстанская студентка обошла сильнейших и стала абсолютной победительницей турнира в Китае

Международный турнир WorldSkills Industrial Design Technology International (Shenzhen) Invitational Tournament по компетенции «Промышленный дизайн» состоялся в городе Шэньчжэнь Китайской Народной Республики.
«В престижном международном соревновании приняли участие молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Саудовской Аравии и Китая. Казахстан на турнире представляла студентка третьего курса Колледжа информационных технологий Павлодара Дарья Мельник, победительница национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2025 по компетенции “Промышленный дизайн”.Пресс-служба МП РК.
В ходе соревнований участники продемонстрировали профессиональные компетенции в сфере промышленного дизайна, инновационное мышление и практические навыки.
«По итогам турнира Дарья Мельник заняла первое место и стала абсолютной победительницей международного соревнования. Подготовкой студентки к турниру занимался преподаватель колледжа информационных технологий Борис Григорьев».Пресс-служба МП РК.
Как считают в Минпросвещения, достижение казахстанской студентки стало подтверждением высокого качества системы технического и профессионального образования, а также конкурентоспособности отечественной молодежи на международной арене.
Кроме того, как отметили в ведомстве, результат продемонстрировал потенциал Казахстана в движении WorldSkills и подтвердил высокий уровень профессионального мастерства казахстанских специалистов.
Ранее мы писали о школьниках из Алматы, которые не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде в Турции. Подробнее об этом — здесь.