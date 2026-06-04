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В Астане на месяц ограничат движение по проспекту Тлендиева

Астана. 4 июня. КазТАГ — В Астане с 6 июня по 6 июля будет частично ограничено движение по проспекту Тлендиева в связи со строительством транспортной развязки на пересечении с улицей Бейсековой, сообщает пресс-служба акима столицы.

Источник: КазТАГ

«В рамках проекта “Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Тлендиева и ул. Бейсековой” в столице ведутся дорожные работы по проспекту Тлендиева. В связи с этим с 6 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на вышеуказанном участке», — говорится в сообщении в четверг.

На период проведения работ движение транспорта будет осуществляться по одной стороне дороги в обоих направлениях. Жителям и гостям города рекомендуют заранее учитывать временные изменения в организации дорожного движения при планировании маршрутов.

Для повышения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.