В Астане на месяц ограничат движение по проспекту Тлендиева

«В рамках проекта “Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Тлендиева и ул. Бейсековой” в столице ведутся дорожные работы по проспекту Тлендиева. В связи с этим с 6 июня по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на вышеуказанном участке», — говорится в сообщении в четверг.