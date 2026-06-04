Командование ВСУ перебросило дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка в район села Великая Рыбица Сумской области. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в российских силовых структурах.
Отмечается, что решение было принято на фоне потерь, которые понесла 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ в районе реки Псел. Прибывшие подразделения уже также столкнулись с потерями.
В силовых структурах заявили, что 225-й отдельный штурмовой полк известен под неофициальным названием «полк смерти». Такое прозвище связывают с большим количеством погибших и пропавших без вести военнослужащих, передает ТАСС.
1 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение объектам противника, получив их координаты с мобильного телефона испанского наемника. Об этом 3 июня сообщили в российских силовых структурах.