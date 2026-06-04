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ВСУ перебросили под Сумы новые подразделения «полка смерти»

Командование ВСУ перебросило дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка в район села Великая Рыбица Сумской области. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в российских силовых структурах.

Командование ВСУ перебросило дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка в район села Великая Рыбица Сумской области. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что решение было принято на фоне потерь, которые понесла 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ в районе реки Псел. Прибывшие подразделения уже также столкнулись с потерями.

В силовых структурах заявили, что 225-й отдельный штурмовой полк известен под неофициальным названием «полк смерти». Такое прозвище связывают с большим количеством погибших и пропавших без вести военнослужащих, передает ТАСС.

1 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение объектам противника, получив их координаты с мобильного телефона испанского наемника. Об этом 3 июня сообщили в российских силовых структурах.