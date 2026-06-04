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Чем волгоградцев удивил ансамбль «Ивериони»?

Танцы Дагестана, лирика Азербайджана и удаль Осетии в одном зале.

Танцы Дагестана, лирика Азербайджана и удаль Осетии в одном зале.

Атмосферу кавказского гостеприимства и яркого национального праздника создал для волгоградцев народный образцовый ансамбль «Саирме» во главе с Сосо Гогсадзе.

1 июня зрители смогли увидеть танцевальные композиции народов Дагестана, Грузии, Армении, Осетии, Азербайджана, Абхазии, Чечни и других регионов Кавказа.

В коллективе, основанном в 2000 г., сегодня около 300 человек в возрасте от 4 до 27 лет. Ансамбль известен по всей России и за рубежом.

В эти же дни покорял своим искусством волгоградцев и гостей города ансамбль кавказских танцев «Ивериони» под руководством Торнике Бердзенадзе. Концерт, который состоялся 30 мая, стал настоящим символом единения разных народов, проживающих на территории Волгоградской области. В программе вечера была и грузинская лезгинка, и зажигательные танцы Дагестана, и лирика Азербайджана, и удаль Осетии и Армении, звучали национальные песни и музыка.

«“Ивериони” — это больше, чем танцы, — утверждают участники коллектива. — Это 200 человек на сцене, за кулисами и в жизни: грузины, чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, осетины… Десять с лишним национальностей, которые доказали, что дружба народов — не громкие слова, а единственный способ создать настоящую гармонию».

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