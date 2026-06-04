Чем волгоградцев удивил ансамбль «Ивериони»?

Танцы Дагестана, лирика Азербайджана и удаль Осетии в одном зале.
Атмосферу кавказского гостеприимства и яркого национального праздника создал для волгоградцев народный образцовый ансамбль «Саирме» во главе с Сосо Гогсадзе.
1 июня зрители смогли увидеть танцевальные композиции народов Дагестана, Грузии, Армении, Осетии, Азербайджана, Абхазии, Чечни и других регионов Кавказа.
В коллективе, основанном в 2000 г., сегодня около 300 человек в возрасте от 4 до 27 лет. Ансамбль известен по всей России и за рубежом.
В эти же дни покорял своим искусством волгоградцев и гостей города ансамбль кавказских танцев «Ивериони» под руководством Торнике Бердзенадзе. Концерт, который состоялся 30 мая, стал настоящим символом единения разных народов, проживающих на территории Волгоградской области. В программе вечера была и грузинская лезгинка, и зажигательные танцы Дагестана, и лирика Азербайджана, и удаль Осетии и Армении, звучали национальные песни и музыка.
«“Ивериони” — это больше, чем танцы, — утверждают участники коллектива. — Это 200 человек на сцене, за кулисами и в жизни: грузины, чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, осетины… Десять с лишним национальностей, которые доказали, что дружба народов — не громкие слова, а единственный способ создать настоящую гармонию».