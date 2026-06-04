Чем волгоградцев удивил ансамбль «Ивериони»?

В эти же дни покорял своим искусством волгоградцев и гостей города ансамбль кавказских танцев «Ивериони» под руководством Торнике Бердзенадзе. Концерт, который состоялся 30 мая, стал настоящим символом единения разных народов, проживающих на территории Волгоградской области. В программе вечера была и грузинская лезгинка, и зажигательные танцы Дагестана, и лирика Азербайджана, и удаль Осетии и Армении, звучали национальные песни и музыка.