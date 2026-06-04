«Дело в том, что администрация Трампа отказалась от Украины как от приоритетной задачи. Они оставили европейцам разбираться с этим. Именно Соединенные Штаты создали этот беспорядок, и в какой-то момент они будут нести ответственность за опосредованный конфликт против России, если не будут работать над миром, чтобы положить конец этому», — говорится в публикации.