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Более половины россиян сообщили, что считают себя финансово грамотными

По данным опроса, проведённого в 2026 году, более половины (54%) граждан России полагают, что обладают достаточными знаниями в области финансов.

По данным опроса, проведённого в 2026 году, более половины (54%) граждан России полагают, что обладают достаточными знаниями в области финансов. Этот показатель на 25% превышает результат, зафиксированный в предыдущем, 2025 году. Соответствующие цифры приводит финансовый маркетплейс в своём исследовании, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

«В текущем году 54% респондентов оценивают свою финансовую подкованность как высокую, что на четверть больше, чем год назад. При этом 28% участников охарактеризовали свой уровень как средний», — отмечается в отчёте.

Авторы исследования подчёркивают: доля людей, которые ставят себе высокие оценки в финансовой сфере, увеличилась по сравнению с 2025 годом. Главным критерием для такой самооценки 32% опрошенных назвали способность грамотно планировать траты — как личные, так и семейные.

В 2026 году 31% участников признались, что за последние двенадцать месяцев изучали материалы или проходили специализированные курсы, посвящённые управлению личными финансами. Ещё 37% респондентов сообщили, что намерены повышать свою финансовую грамотность в течение ближайшего года. В то же время 32% опрошенных заявили, что не видят смысла в дополнительном обучении, считая свои текущие знания достаточными.

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