Более половины россиян сообщили, что считают себя финансово грамотными

В 2026 году 31% участников признались, что за последние двенадцать месяцев изучали материалы или проходили специализированные курсы, посвящённые управлению личными финансами. Ещё 37% респондентов сообщили, что намерены повышать свою финансовую грамотность в течение ближайшего года. В то же время 32% опрошенных заявили, что не видят смысла в дополнительном обучении, считая свои текущие знания достаточными.