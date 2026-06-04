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Олимпийские чемпионы Мудранова и Чахкиева попали в базу «Миротворца»

База «Миротворца» пополнилась новыми фамилиями россиян.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийские чемпионы по дзюдо Беслан Мудранов и боксу — Рахим Чахкиев попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке в проведении специальной военной операции.

На этом же основании в «Миротворец» внесли главного тренера женского футбольного клуба «Динамо» Максима Зиновьева, генерального директора Татьяну Черную и представительницу Белоруссии Анастасию Шлапакову, выступающую на позиции полузащитника.

Напомним, это уже не первый случай, когда режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского устраивает нападки и пытается запугать российских спортсменов, наряду с артистами и даже детьми. Так, ранее «Миротворец» пополнил свою базу российскими спортсменами, которые приняли участие в Паралимпийских играх в Италии. В списке ресурса оказались сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

До этого KP.RU сообщал, что в базу «Миротворца» уже внесли других российских паралимпийцев — горнолыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, а также лыжников Анастасию Багиян и Ивана Голубкова.

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