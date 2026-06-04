Напомним, это уже не первый случай, когда режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского устраивает нападки и пытается запугать российских спортсменов, наряду с артистами и даже детьми. Так, ранее «Миротворец» пополнил свою базу российскими спортсменами, которые приняли участие в Паралимпийских играх в Италии. В списке ресурса оказались сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.