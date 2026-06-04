В Красноярском крае выявили первый случай заболевания анаплазмозом в 2026 году

В Красноярском крае зарегистрирован первый в 2026 году случай заболевания анаплазмозом — диагноз подтвердился у 33-летнего мужчины из поселка Курагино. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что клеща он обнаружил в левой подмышечной впадине во время посещения бани.