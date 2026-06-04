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Атака БПЛА на Нижегородскую область 4 июня: что известно?

Аэропорт Нижний Новгород закрывался на несколько часов.

Вражеские беспилотники пытались атаковать Нижегородскую область с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ в утренней сводке.

В общей сложности, дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами России за минувшую ночь 272 украинских БПЛА. Аппараты относились к самолётному типу.

Кроме Нижегородской области, беспилотники пытлись атаковать также приграничье — Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую области, кроме того, придёты фиксировались в Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областях, Рна территории Крыма, над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Сколько именно БПЛА уничтожили в Нижегородском регионе, пока не уточняется.

Оповещения о режиме беспилотной опасности пришли жителям региона глубокой ночью, после 1:00, сообщения об отмене режима опасности и возможных находках в виде обломков — примерно в 7:39.

Росавиация информировала о введении плана «Ковёр» в международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) в 1:52. Приём и отправку воздушных судов в обычном режиме воздушная гавань возобновила в 5:55.

О последствиях атаки региональные и местные власти пока не сообщают, информация уточняется.

Напомним, ранее, 28 мая, в Нижнем Новгороде атаковали центр города, повреждения получило здание областного суда на Студенческой, люди не пострадали. Суд уже работает в обычном режиме.

Между тем в региональном правительстве создаётся отдельное министерство защиты объектов Нижегородской области.

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