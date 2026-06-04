Беспилотники были уничтожены над Нижегородской областью ночью 4 июня

272 БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО прошедшей ночью над разными регионами России, включая Нижегородскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, режим беспилотной опасности на данный момент отменен в Нижегородской области.
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