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Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Нижнем Новгороде 4 июня

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Живем в Нижнем

4 июня в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Соответствующие меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, ограничения вступили в силу около половины четвертого утра. К шести часам особый режим был снят. Аэропорт имени Чкалова функционирует в штатном режиме.

Напомним, в ночь на четверг нижегородцы получили в СМС предупреждения о беспилотной опасности. Утром стало известно, что 4 июня враг пытался атаковать регион, используя дроны самолетного типа. В общей сложности за сегодня силы противника направили в сторону России более 270 БПЛА.

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