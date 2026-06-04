Хабаровская школьница взяла второе место на всероссийском литературном конкурсе

Восьмиклассница из Хабаровска Анна Фиданян стала призером III сезона конкурса «Песни перьев». Жюри, в состав которого вошли известные писатели и сценаристы, присудило ей второе место в номинации «Рассказ» — за работу «Цветущие континенты». Это история о случайной встрече с юной художницей и ее необычной картине. Анна уже третий год занимается по программе литературного творчества в региональном центре «Сириус 27», в апреле она стала лауреатом международного конкурса «Пиши еще!».