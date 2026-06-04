Казахстанке удалили сразу шесть опухолей во время родов

Как сообщили на сайте акимата области, женщина поступила в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу по направлению из района. Еще на ранних сроках беременности у нее выявили множественную миому матки. Несмотря на диагноз, женщине удалось благополучно доносить ребенка до 37 недель.
«После достижения доношенного срока врачи приняли решение о плановом оперативном родоразрешении. Сначала на свет появился здоровый ребенок, после чего хирурги выполнили миомэктомию. Размер удаленных узлов составлял от 4 до 10 сантиметров. Несмотря на значительный объем вмешательства, специалистам удалось избежать удаления матки», — уточнили в акимате.
По словам заместителя директора больницы Гульжахан Жумадуллаевой, наличие миомы не всегда исключает возможность рождения ребенка, однако требует постоянного контроля со стороны специалистов. «Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Женщинам важно регулярно проходить обследования, наблюдаться у гинеколога и заранее обсуждать с врачом вопросы планирования семьи. Своевременная диагностика и правильно выбранная тактика помогают сохранить репродуктивное здоровье и повышают шансы на благополучное материнство», — отметила она.
В клинике также отметили, что сочетание кесарева сечения и удаления миоматозных образований относится к числу наиболее сложных операций в акушерстве и гинекологии. В проведении вмешательства участвовали три акушера-гинеколога.