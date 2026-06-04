Казахстанке удалили сразу шесть опухолей во время родов

По словам заместителя директора больницы Гульжахан Жумадуллаевой, наличие миомы не всегда исключает возможность рождения ребенка, однако требует постоянного контроля со стороны специалистов. «Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Женщинам важно регулярно проходить обследования, наблюдаться у гинеколога и заранее обсуждать с врачом вопросы планирования семьи. Своевременная диагностика и правильно выбранная тактика помогают сохранить репродуктивное здоровье и повышают шансы на благополучное материнство», — отметила она.