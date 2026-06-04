БелРАО сказало, когда первые контейнеры с БелАЭС должны прийти на пункт захоронения радиоактивных отходов

Директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО) Михаил Кисель назвал БелТА срок прихода на пункт захоронения первых контейнеров с Белорусской АЭС.
Как уточнил специалист, в республике рассматриваются три района, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов. Речь идет про Островецкий район Гродненской области, Хойникский район Гомельской области, Мстиславский район Могилевской области.
Михаил Кисель заметил, что пункт захоронения радиоактивных отходов должен быть готов принимать первые контейнеры с БелАЭС к 2031 году. В связи с этим в стратегии было прописано его строительство до конца 2030 года.
Кстати, место площадки для радиоактивных отходов обсудят с белорусами в августе-сентябре.