В Волгограде и области установят 150 дорожных камер за 1,4 млрд рублей

Оборудование должно быть предоставлено в аренду и будет установлено поэтапно. Первая волна накроет областной центр в августе 2026 года. Тогда специалисты установят 10 новых камер. Ещё столько же смонтируют в сентябре, 15 в октябре, 30 в ноябре, 40 в декабре и последние 45 в январе 2027 года.