FT: Венгрия сняла 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС

При этом недавно Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Он указал на особую важность этого вопроса для Будапешта.