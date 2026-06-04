FT: Венгрия сняла 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС

Новое правительство в Будапеште во главе с Петером Мадьяром дало понять, что разрешит старт переговоров для Украины и соседней Молдавии.
Мадьяр пояснил, что Венгрия поддержит Киев в обмен на расширение прав венгерского меньшинства на Украине. Речь идет о языковых, образовательных и культурных гарантиях, которые обсуждались несколько недель при участии Брюсселя.
При этом недавно Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Он указал на особую важность этого вопроса для Будапешта.
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