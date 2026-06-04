Исследователь Дегтерев: Усольцевых будут искать до осени, потом дело уйдет в архив

Исследователь Валентин Дегтерев предположил, что дело об исчезновении семьи Усольцевых имеет все шансы так и статься нераскрытым. С того момента, как семья отправилась в короткий поход в тайгу, прошло почти 10 месяцев, они ушли в конце сентября 2025 года, с тех пор никаких зацепок.