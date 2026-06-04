В Ростове разыскивают 11-летнего мальчика, ушедшего гулять с щенком 2 июня

На вид мальчику 11 лет, его рост около 140 см, он худощавое телосложение, короткие темно-рыжие волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в куртку светло-серого цвета с темным капюшоном, бриджи светло-голубого цвета, а на ногах были черные кроссовки с белой подошвой.