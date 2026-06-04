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Стало известно, где нижегородские дети проведут летние каникулы в этом году

Большинство школьников проведут летние каникулы дома.

У нижегородских школьников наступили летние каникулы. Большинство из них все три месяца будут отдыхать дома. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.

Около 32% родителей из Нижнего Новгорода ответили, что их дети проведут все каникулы дома, а еще 30% отправятся на дачу или в деревню. Лишь в 12% семей школьники отправятся в оздоровительные или спортивные лагеря.

Отдых на побережье Черного моря с детьми планируют 10% нижегородских родителей. Еще 7% опрошенных будут путешествовать: на Байкал, Алтай, Кавказ или Ставрополье, в Москву или Санкт-Петербург, Дагестан, Казань или Калининград.

Поездку с Турцию, Египет или Таиланд с детьми отправятся около 6% нижегородцев. У 5% респондентов дети будут посещать пришкольные лагеря, а еще 2% поедут в санаторий, поход или в гости к родственникам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru адвокат Мухина раскрыла, за что могут оштрафовать родителей в летние каникулы.

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