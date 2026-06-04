Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская компания поставила в Самарскую область 3 тыс. видеодомофонов

АО «ЭР-Телеком Холдинг» подключило к системе «Безопасный город» в Самарской области 3 тыс. видеодомофонов. В текущем году компания завершит второй этап модернизации системы региона и расширит парк серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса «Шаркс-ДЦ», обеспечивающего облачное хранение данных. Об этом стало известно в ходе встречи президента холдинга Андрея Кузяева с главой области Вячеславом Федорищевым на полях ПМЭФ.

Источник: Коммерсантъ

АО «ЭР-Телеком Холдинг» подключило к системе «Безопасный город» в Самарской области 3 тыс. видеодомофонов. В текущем году компания завершит второй этап модернизации системы региона и расширит парк серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса «Шаркс-ДЦ», обеспечивающего облачное хранение данных. Об этом стало известно в ходе встречи президента холдинга Андрея Кузяева с главой области Вячеславом Федорищевым на полях ПМЭФ.

Также области возможна реализация проектов по дальнейшей интеграции IP-видеодомофонии в систему обеспечения безопасности Самарской области. В частности, речь идет о возможности открытия подъездных дверей в автоматическом режиме при объявлении угрозы опасности БПЛА, вызова полиции через домофон и передачи изображений с камер «умных домофонов» в региональную платформу видеонаблюдения.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и в топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше