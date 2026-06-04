Дом на 260 квартир введен в эксплуатацию в районе Внуково

На первом этаже и в одноуровневой пристройке на площади 1,3 тыс. кв. м расположатся объекты торговой, сервисной и развлекательной инфраструктуры, а в подземной части предусмотрены индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей. Фасады домов выполнены из кирпича разных цветов с применением алюминиевых композитных панелей, а места общего пользования оформлены в серебристых оттенках с яркими элементами. В каждой секции есть помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов.