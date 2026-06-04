Дом на 260 квартир введен в эксплуатацию в районе Внуково

Так, новостройка находится по адресу: Боровское шоссе, д. 62, корп. 2.
«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод шестисекционного урбан-блока общей площадью свыше 20 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 260 квартир, занимающие более 11 тыс. кв. м. Реализация недвижимости велась под контролем комитета велась в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ с использованием счетов эскроу. Кроме того, инспекторы комитета проверили каждый этап строительства — от фундамента до отделки», — цитирует пресс-служба Слободчикова.
Как уточняется, сейчас застройщик уже приступил к поэтапной выдаче ключей дольщикам. «Контроль Москвы» сопровождает проект до тех пор, пока все права граждан не будут соблюдены.
На первом этаже и в одноуровневой пристройке на площади 1,3 тыс. кв. м расположатся объекты торговой, сервисной и развлекательной инфраструктуры, а в подземной части предусмотрены индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей. Фасады домов выполнены из кирпича разных цветов с применением алюминиевых композитных панелей, а места общего пользования оформлены в серебристых оттенках с яркими элементами. В каждой секции есть помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов.
Во дворе проложены маршруты пешеходных дорожек, обустроены места для тихого отдыха, зоны для прогулок и игр с детьми, а также площадки для занятий спортом. С внешней стороны дома на перепаде высот уже реализована общедоступное пространство с озеленением и арт-объектами.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в городе уделяется жилой застройке, подчеркнули в пресс-службе.
«Инспекторы комитета провели 17 выездных проверок, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС). Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — заключил Слободчиков.