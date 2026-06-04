Почему сборная Россия обязана побеждать в Волгограде

Чтобы понять цену матча в Волгограде, нужно правильно сосчитать результат в Каире. 0:1 от Египта — это, конечно, не позор, но тревожный звонок. Россия снова не выиграла, и выглядела на «Мисре» инертно в первые минуты и позволила сопернику диктовать темп. Карпин после игры посетовал на плохой газон, но не стал скрывать, что команда в этот момент «мысленно была уже на поле, а в отпуске».